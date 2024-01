E’ Giulia la prima bimba dell’anno venuta alla luce all’Ospedale “Immacolata di Sapri”

Una nuova luce ha illuminato la scorsa notte il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Immacolata” di Sapri. È nata infatti Giulia, la prima bimba venuta alla luce in questo nuovo anno 2024 grazie alle sapienti mani di tutta l’equipe del reparto del nosocomio saprese guidata dalla coordinatrice ostetrica Maria Tramontano.

Gioia ed entusiasmo da parte dei genitori

Entusiasti i genitori della piccola Giulia, una giovane coppia originaria della frazione costiera di Villammare. La bimba, dal peso di 3050 kg e lunga 50 centimetri, è nata alle 3 di notte con un parto naturale andato nel migliore dei modi.

Soddisfazione da parte della squadra medica

Un ottimo lavoro di squadra dunque che ha coinvolto, come sempre, tutte le figure professionali presenti nel reparto di Ostetricia e Ginecologia che si conferma un fiore all’occhiello della struttura ospedaliera del Golfo di Policastro. È rosa Il primo fiocco dell’anno che, come accade di consueto, ha portato gioia e felicità in tutto l’ospedale.