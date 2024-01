San Rufo, dal Comune un encomio per l’agente di Polizia Municipale Eliseo Innamorato

L’agente di Polizia Municipale, Eliseo Innamorato, ha ricevuto un encomio da parte del sindaco di San Rufo, Michele Marmo e dal Comandante della Polizia Municipale, Antonio Manzione.

L’encomio per “la professionalità e l’impegno profuso, a supporto occasionale ed anche in sostituzione temporanea del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune di San Rufo, già a far data dall’anno 2018 e tuttora in corso, dell’ Assistente di Polizia Municipale, Eliseo Innamorato, in organico presso il limitrofo Comune di Teggiano”.