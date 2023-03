Salernitana, finalmente la Curva Nord tutta ai tifosi: pronta la riapertura

Una notizia attesa da tutto il popolo granata, la Curva Nord dello stadio “Arechi” potrà pulsare di nuovo. La Commissione Provinciale di Vigilanza infatti, dopo opportuno sopralluogo, ha dato il proprio parere positivo per lo spostamento del Settore Ospiti in una porzione dei Distinti. Ora si aspetta l’installazione dei tornelli.

Come cambia l’Arechi

Abituati a vedere migliaia di sediolini vuoti, ogni domenica, i tifosi della Salernitana non vedono l’ora di tornare a riempirli. L'”Arechi”, con l’apertura della Curva Nord dotata di 7500 posti a prezzi popolari, aumenterà la sua capienza a quasi 35 mila spettatori.

Questo sarà possibile, grazie allo slittamento del Settore Ospiti in uno spicchio dei Distinti, occupabile da 1858 tifosi. Per garantirne la massima sicurezza, tale settore sarà delimitato da barriere antisfondamento e da un ingresso completamente autonomo rispetto a quello dei padroni di casa.

Quando riaprirà la Nord?

La domanda che tutti si pongono ora, è cercare di capire quando sarà possibile rendere davvero fruibile la Curva Nord ai tifosi granata.

La prima cosa da fare, è l’installazione di sei tornelli nei varchi d’accesso. Successivamente, si dovranno realizzare opportune modifiche al piano traffico, per garantire un’adeguata e veloce accessibilità agli eventi. Solo allora, essa potrà tornare a riempirsi. La speranza è quella di poter regalare l’apertura del settore per le ultime gare dell’attuale campionato. In caso contrario, tutto sarà rimandato alla prossima stagione calcistica.