Sala Consilina: Sold out per la seconda edizione della rassegna di danza “Federica Tropiano”

Durante la seconda edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano”, organizzata dall'Associazione 21 Passi per commemorare la giovane ballerina di Teggiano, scomparsa tragicamente nel 2020, la magia della danza ha incantato il pubblico del Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina. Con un sold out confermato, il teatro è stato testimone di una serata straordinaria, colma di emozioni e talento.

L'evento

L'evento è iniziato con un coinvolgente flashmob ideato dai maestri di danza Jennifer Saia, Gabriele Manzo e Demis Autellitano, seguito da una toccante performance dell'attrice Annaluci Menafra, che ha recitato un commovente testo di Pasquale Sorrentino ispirato al sogno e alla passione di Federica per la danza. Ha preso parte anche la ballerina Manuela Cantelmi e l'arpista Giuseppe Romano.

Sul palco, oltre 130 ballerini si sono esibiti con passione, mostrando le diverse forme artistiche della danza moderna, contemporanea, hip hop e latino, competendo per le ambitissime borse di studio e stage in palio. Una giuria prestigiosa composta da Gabriele Manzo, Demis Autellitano, Antonio Barone e il giudice internazionale Little Phil Mungiele ha valutato le performance con attenzione e professionalità.

I vincitori

I vincitori della seconda edizione della rassegna sono stati annunciati: Pierpaolo Monzillo di Atena Lucana ha vinto il premio per il Miglior Assolo Contemporaneo, il duo hip hop House of Dance di Vietri sul Mare ha ricevuto il Premio Passo a Due, LuDanse di Sala Consilina ha ottenuto il Premio Miglior Gruppo e Giada Libri dell'ASD La Divina di Reggio Calabria ha conquistato il Premio 21 Passi.

Oltre ai premi, la giuria ha assegnato circa 40 borse di studio in Italia e all'estero ai talenti più promettenti, offrendo loro l'opportunità di partecipare a stage e manifestazioni con maestri di fama internazionale per sviluppare le proprie capacità nel mondo della danza.

Pierpaolo Monzillo ha ricevuto anche una proposta di lavoro da parte del ballerino Antonio Barone della compagnia Balich Wonder Studio, per esibirsi nella cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La rassegna

La Rassegna è stata finanziata grazie alla Borsa di Studio “Federica Tropiano”, istituita con il contributo della raccolta fondi avviata in memoria della giovane ballerina, con il supporto dell'Associazione e di numerose aziende. La serata è stata condotta dai giornalisti Zenda Cimino e Pasquale Sorrentino, alla presenza di autorità come il Sindaco di Sala Consilina Francesco Cavallone, il Sindaco di Teggiano Michele di Candia, il consigliere regionale Corrado Matera e altre personalità di spicco.