Sala Consilina, deteneva hashish e cocaina ai fini di spaccio: 33enne del posto nei guai

Nella notte del 27 marzo, i Carabinieri della Stazione di Sala Consilina, hanno arrestato un 33enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione

I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’indagato rinvenendo sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 4 panetti per un peso complessivo di 390gr, di cocaina nonchè materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Fermo restando la presunzione di innocenza, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno