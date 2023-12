Sabato 23 dicembre ritorna con la seconda edizione del Presepe Vivente ad Albanella

Tutto pronto per la seconda edizione del Presepe Vivente, organizzato dall’Associazione Oratorio, con il patrocinio del Comune di Albanella. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, con un suggestivo percorso, che partirà alle ore 18.30 da Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, una passeggiata lungo il centro storico tra locande e taverne che ricreeranno usi e costumi del tempo.

Il percorso

Passeggiando tra le vie del centro storico si sentirà l’atmosfera natalizia e ci si avvierà a celebrare la nascita di Gesù. Il percorso terminerà con la rappresentazione scenica della natività che sarà celebrata all’interno della Chiesa di San Matteo.

Alle ore 20.30 in Piazza San Matteo ci sarà la messa in scena del Recital “ Una storia d’amore” su Giuseppe e Maria, una storia ambientata nei giorni nostri. Il tema del Recital è l’ amore: l’amore tra Giuseppe e Maria,l’amore tra Dio e le sue creature, l’amore che si incarna in Gesù Cristo. Le vicende raccontate dai burattinai, danno modo di affrontare diversi temi importanti, quali il matrimonio, la famiglia,la vocazione di servizio al prossimo. E’ una proposta dedicata a tutti, grandi e piccini.

Nel corso della manifestazione, lungo il percorso, saranno allestite diverse taverne che rappresenteranno usi e costumi dell’epoca a cura delle associazioni del posto: Forum dei Giovani, La Panchina, Di Nuovo Insieme, Aps Sophia, e mamme e famiglie dell’Oratorio Albanella.

I protagonisti

Il recital avrà come protagonisti:

– Burattinaio ( Renato Violento )

– Burattinaio ( Carmine Corsetto)

– Maria ( Loredana Fresenga )

– Giuseppe ( Salvatore Pascarella )

– Arcangelo ( Raniero Aquino )

– Elisabetta (Adele Volpe )

– I ragazzi: (Manuele Aquino, Davide Fusco, Alessia Palladino, Grazia Lettieri, Leonardo Violento )

– Coro: i bambini dell’oratorio di Matinella

– Ballerine: Sofia Petraglia, Maria Lilia Lettieri, Angela Capozzoli, Michela D’Angelo, Maria Vittoria Verrone, Chiara Di Lucia.

– Insegnati: Maria Costantino in collaborazione con ASD Royal Dance Academy di Francesca Coccaro

– Cantanti: Edoardo Vito e Chiara Saponara

Durante il percorso saranno allestite delle aree food.