Ritrova la vittoria la Gelbison che batte 2 a 0 il Gallipoli

La Gelbison si riscatta dopo la caduta del Salerno di Matera. Lo fa senza rischiare quasi nulla contro un Gallipoli che comtinua il trend negativo. Il mattatore della è capitan Croce che prima segna con un pallonetto e poi serve un ottimo pallone a Dellino che chiude la partita.

Il primo tempo

Il primo a provarci è Sansò dalla distanza, ma il suo tiro è lontano dallo specchio. Al minuto 21′ Bubas trova un pallone in profondità per Croce. Il capitano si trova a tu per tu con Passasseo, che non può nulla sul suo dolce pallonetto: 1 a 0. Poco prima del’intervallo brivido per i tifosi della Gelbison, Sall pasticcia su un cross di rischiando l’autogoal.

Secondo tempo

È la pioggia la grande protagonista del secondo tempo, con il terreno del Giaroglia che si fa pesante rallentando il palleggio delle due compagini. Sono, pochissime, le azioni degne di nota. Al 31′ la Gelbison riesce a ribaltare il fronte. Croce galleggia sul lato corto dell’area di rigore e arrota un destro che trova al centro liberissimo Dellino che in spaccata fa 2 a 0, chiudendo di fatto la partita.