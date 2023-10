Riqualificazione campo di Gromola, presto al via i lavori

Aggiudicata in via provvisoria la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori relativi al progetto di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo comunale in località Gromola. All’esito favorevole dei controlli, si procederà all’aggiudicazione definitiva della gara e, dunque, alla consegna dei lavori.

I lavori

Le opere previste consistono principalmente nella riqualificazione e nella ristrutturazione del blocco spogliatoi, con l’impermeabilizzazione della copertura, la sostituzione di infissi e porte, il rifacimento degli impianti idrici ed elettrici. Prevista anche la fornitura di nuovi arredi. Per il campo, inoltre, è prevista la sistemazione e la riconfigurazione delle pendenze, la messa in sicurezza della tribuna spettatori e della recinzione. L’importo dei lavori a base di gara ammonta a 168.903 euro. La durata dei lavori prevista è di 180 giorni.

Il commento

«Avvieremo a breve i lavori di adeguamento e riqualificazione del campo sportivo comunale di Gromola – afferma il sindaco Franco Alfieri – Dopo la riqualificazione del campo sportivo di Capaccio Capoluogo, consegniamo alla città un nuovo impianto. Siamo consapevoli dell’importanza di mettere a disposizione dell’intera comunità, e dei più giovani in particolare, strutture adeguate per permettere l’espletamento di attività sportive. Con il recente riconoscimento nella Costituzione della Repubblica italiana del “valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”, realizzare queste opere è diventato un dovere non più procrastinabile».