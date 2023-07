Ripristino dell’orario standard di apertura dell’ufficio postale di Ispani: un appello da CittadinanzAttiva

Numerose proteste a Ispani a seguito della riduzione degli orari e dei giorni di apertura dell’ufficio postale locale. Il 5 Luglio scorso, un avviso affisso sul portone d’ingresso delle Poste ha comunicato ai cittadini questa amara scoperta, lasciandoli privati di un servizio minimo essenziale.

Questa drastica riduzione ha suscitato forti rimostranze da parte degli abitanti del piccolo centro del Golfo, che si sono sentiti privati di un servizio fondamentale.

La Richiesta di CittadinanzAttiva a Poste Italiane S.P.A.

In risposta a questa situazione, l’associazione CittadinanzAttiva Sapri – Golfo di Policastro ha intrapreso un’azione decisiva. La loro missiva a Poste Italiane S.P.A. ha richiesto il ripristino dell’orario standard di apertura dell’ufficio postale nel capoluogo di Ispani. L’associazione ha sottolineato come questa riduzione degli orari e dei giorni di apertura non rispetti gli standard minimi del servizio, come previsto nell’articolo 2 del Decreto Ministeriale del 28 Giugno 2007.

Le Contestazioni di CittadinanzAttiva

CittadinanzAttiva ha focalizzato la propria attenzione su diversi elementi del Decreto Ministeriale, secondo cui la riduzione degli orari e dei giorni sarebbe possibile solo garantendo gli standard minimi del servizio. Tuttavia, l’associazione sostiene che tali standard non vengano rispettati nell’ufficio postale d’Ispani.

La Distanza tra Uffici e l’Orario di Apertura

Uno degli aspetti controversi riguarda la distanza tra uffici, la quale potrebbe giustificare la riduzione degli orari e dei giorni di apertura. Secondo CittadinanzAttiva, i collegamenti tra l’ufficio postale d’Ispani e il più vicino ufficio di Capitello sono estremamente limitati, con una sola corsa giornaliera del trasporto pubblico. Ciò comporta una significativa difficoltà per i cittadini nell’accedere ai servizi postali in modo agevole.

Inoltre, riguardo all’orario, l’ufficio postale d’Ispani sarebbe aperto al pubblico solo per 16 ore e 25 minuti, anziché le 18 ore minime settimanali previste dal Decreto Ministeriale.

L’Incremento della Popolazione e la Vocazione Turistica di Ispani

Infine, un altro punto importante sollevato da CittadinanzAttiva riguarda la forte vocazione turistica del Comune d’Ispani. Con un incremento della popolazione del 60%, ben oltre la soglia del 25% richiesta, l’associazione sostiene che sia giustificato chiedere un ampliamento degli orari di apertura dell’ufficio postale per far fronte alle esigenze della comunità locale e dei turisti.