Ispani, Cittadinanza Attiva chiede l’installazione di uno sportello ATM

“E’ necessaria l’installazione di uno sportello atm presso l’ufficio postale presente nel capoluogo d’Ispani”. A farne richiesta ufficialmente a Poste Italiane è il coordinatore di cittadinanza attiva Sapri- Golfo di Policastro Vincenzo Lovisi .

Le dichiarazioni

“Sono pervenute numerose segnalazioni di protesta da parte dei cittadini di Ispani circa la difficoltà a prelevare denaro contante – scrive nella richiesta il coordinatore lovisi – con attese spesso di ore per la presenza dell’unico sportello interno all’Ufficio Postale e accessibile limitatamente alle ore di apertura dell’ufficio stesso dalle ore 08.20 alle 13.45”.

Il comune di Ispani ha circa 1200 abitanti, con picchi notevoli nei periodi estivi dovuti dalla presenza di numerosi turisti. E non solo. L’80% dei cittadini sono correntisti di Poste Italiane essendo l’unica società finanziaria presente sul territorio comunale ma “gli ATM più vicini si trovano in comuni con tempi di percorrenza non celeri – aggiunge Lovisi- a causa della tortuosità delle strade, e precisamente lo sportello presente nella città di Sapri è a 21 km da Ispani mentre quello presente nella frazione costiera di Capitello è a 10 chilometri”.

Il Comune di Ispani punta ad uno sportello ATM anche per offrire maggiori servizi ai turisti

“Considerato che Poste Italiane – si legge nella richiesta – nei vari incontri tenutisi a Roma con i sindaci dei piccoli comuni si è impegnata ad attivare nuovi servizi proprio a beneficio dei piccoli comuni tra cui quello relativo all’attivazione degli sportelli automatici Bancomat e ha già avviato l’installazione di numerosi Postamat sportelli automatici in numerosi comuni italiani ed a questi seguiranno altre installazioni anche in base alle segnalazioni e richieste ricevute, si chiede l’istallazione ed attivazione di un Postamat — sportello ATM presso l’Ufficio Postale di Ispani Capoluogo”. Non resta che attendere ora la risposta di poste italiane.