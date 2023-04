Ricetta: deliziosi cookies con il cioccolato delle uova di Pasqua. Ecco la ricetta

Se sei una fan del cioccolato e ami anche le tradizioni pasquali, allora questa ricetta è proprio per te! Oggi ti svelerò come preparare dei deliziosi cookies al cioccolato, con un tocco speciale dato dalle uova di Pasqua.

Un modo goloso e divertente per utilizzare la cioccolata delle uova di Pasqua

La ricetta dei biscotti con il cioccolato delle uova di Pasqua è semplice e veloce, perfetta per riutilizzare le uova di Pasqua avanzate. Potete scegliere il gusto di cioccolato che preferite, come latte, fondente, bianco, nocciolato e molti altri. Indipendentemente dalla scelta, il risultato è garantito, e potrete gustare dei deliziosi biscotti fatti in casa in poco tempo.

Questi dolcetti saranno perfetti per deliziare il palato dei tuoi amici e familiari in qualsiasi occasione in cui vorrai concederti una coccola golosa. Quindi, mettiti il grembiule e preparati a sperimentare questa ricetta semplice e gustosa!

Ecco cosa ti servirà per preparare i cookies al cioccolato

Ingredienti

200g di cioccolato delle uova di Pasqua (preferibilmente fondente o al latte)

120g di burro a temperatura ambiente

150g di zucchero semolato

1 uovo grande

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

250g di farina 00

1/2 cucchiaino di lievito in polvere

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

1 pizzico di sale

Uova di Pasqua (a tua scelta) per decorare

Procedimento

Preriscalda il forno a 180°C e rivesti una teglia da forno con carta da forno. Inizia rompendo il cioccolato delle uova di Pasqua in piccoli pezzi e scioglilo a bagnomaria o nel microonde. Lascia raffreddare leggermente. In una ciotola grande, sbatti il burro e lo zucchero semolato con una frusta elettrica fino a ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Aggiungi l’uovo e l’estratto di vaniglia alla miscela di burro e zucchero e continua a mescolare fino a incorporare bene gli ingredienti. Aggiungi il cioccolato fuso alla miscela di burro e uovo e mescola bene. In una ciotola separata, setaccia la farina, il lievito in polvere, il bicarbonato di sodio e il sale. Aggiungi questi ingredienti secchi al composto di burro e cioccolato e mescola fino a ottenere un impasto omogeneo. Prendi cucchiai di impasto e forma delle palline. Disponi le palline di impasto sulla teglia da forno preparata, lasciando abbastanza spazio tra loro per evitare che si attacchino durante la cottura. Pressa leggermente le palline di impasto con il dorso di un cucchiaio e metti un pezzo di uovo di Pasqua al centro di ciascuna pallina. Inforna i cookies nel forno preriscaldato e cuoci per circa 12-15 minuti o fino a quando i bordi sono leggermente dorati.