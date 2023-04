“RapaNuj”, l’evento di pasquetta è solo ad Ascea

Immagina uno scenario naturale da sogno, arte, musica, buon cibo e tanto divertimento: tutto questo è RapaNuj.

Lunedì 10 aprile, ad Ascea Marina, in località Scogliera, si terrà un grande evento di Pasquetta targato Delta Eta, Senza Ombra e Dots, in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’iniziativa

La scelta del nome non è casuale, si tratta di una rivisitazione in dialetto “asceoto” del nome indigeno dell’isola di Pasqua, “Rapa Nui”, famosa per i siti archeologici comprendenti quasi 900 statue Moai.

Le piattaforme di legno presenti sul posto si trasformeranno in vere e proprie “isole tematiche” dove i giovani commercianti locali, attraverso la collocazione di stand adibiti alle attività di food & beverage, allieteranno tutti i palati, mentre toccherà ai giovani artisti del panorama musicale cilentano, ad intrattenere tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza.

Il commento degli organizzatori

“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è quello di creare sinergia e rete sociale tra i giovani della nostra comunità e non solo. Il tema intorno al quale abbiamo progettato questa giornata di festa, è la cura e il rispetto per l’ambiente. Realizzeremo tutto in maniera sostenibile”.

Ingresso libero a partire dalle ore 12:00.

Gli artisti

Nelson Valletta e Marco Maraucci

Dutty Beagle & Pantaleo Rizzo

Alex Catino

Nicola Fierro e Domenico Fontana

STAND FOOD&BEVERAGE

Dots

Pescheria Lerro

Locanda dei Briganti

Senza Ombra

Degustà

Cuba Libre

La botte nell’occhio