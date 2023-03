La Pasqua si avvicina, “caccia alle uova”: ecco gli eventi del weekend

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi della Pasqua, molte comunità nel Cilento e Diano e non solo, si preparano a celebrare le loro tradizioni pasquali uniche e affascinanti.

Nella zona del Cilento, la Settimana Santa è un momento di grande importanza religiosa e culturale. Le celebrazioni iniziano con la Domenica delle Palme, dove le palme intrecciate vengono portate in processione attraverso le strade del paese.

Durante la settimana successiva, i fedeli partecipano alla Via Crucis, una processione che ripercorre le ultime ore di vita di Gesù Cristo.

Gli eventi e le tradizioni

La Pasqua in Cilento è anche l’occasione per gustare piatti tipici come il casatiello, una torta salata ripiena di salumi e formaggi, e la pastiera, una torta dolce con ricotta e grano cotto.

In molte città del Cilento, la Pasqua è anche l’occasione per celebrare riti antichi, come la Festa dei Diavoli di Morigerati, durante la quale i giovani del paese indossano costumi da diavolo e ballano per le strade.

DOMENICA 2 Aprile alle ore 18:00 presso il Convento Santa Maria Delle Grazie, si terrà una VIA CRUCIS accompagnata dalla nostra Confraternita, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare!!!

Pollica Pasqua in collina

SABATO 1 Aprile ore 18:00

GALDO

Animazione per Bambini e Tanto Divertimento insieme a “Melissa Animazione”, Pizze fritte

MARTEDÌ 4 Aprile ore 15:30

POLLICA – Castello Capano

“OVETTI di CIOCCOLATO con Riso Soffiato”, Laboratorio per BAMBINI, insieme a GIUDITTA

GIOVEDÌ 6 Aprile ore 16:00

POLLICA

Tutti in Piazza per una Divertentissima “CACCIA alle UOVA” … Chi sarà il Vincitore???

SABATO 8 Aprile ore 17:00

CELSO

“La Corsa dei Conigli”

(Divertente gioco a squadre per bambini) .. a seguire CALZONI FRITTI

Pasqua Creativa, Serre

31 Marzo ore 16:30-19:00 Biblioteca Comunale, Laboratori Pasquali. 1° aprile Piazza Vittorio Veneto Addobbo Albero Pasquale

6 aprile ore 16:00-19:00 Centro storico trucca bambini, caccia all’uovo

Ore 19:30 Piazza Vittorio Veneto Animazione per bambini a cura della “Compagnia dei Saltambanchi”.

Controne, Caccia alle uova domenica 2 aprile ore 10:00 Piazza Umberto I

Caccia all’uovo Giardini di Via Lista, Casal Velino Marina 8 aprile ore 15:30

Eboli Pasqua solidale organizzata dal Forum dei Giovani sabato 1° aprile

Pasqualiadi Piaggine 8 aprile alle ore 15:30

