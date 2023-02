Punti nascita: parlamento valuta modifica della legge

“È iniziato oggi, in Commissione Salute alla Camera, la discussione sulla mia risoluzione, a firma di tutto il gruppo di FdI, in merito alla distribuzione sul territorio nazionale dei Punti Nascita che, in questi ultimi decenni, hanno subito un taglio non giustificato dal calo demografico”. Lo annuncia, su Facebook, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

La situazione

Una buona notizia che interessa da vicino Cilento e Vallo di Diano dove sono a rischio i punti nascita degli ospedali di Polla, Sapri e Vallo della Lucania, con quest’ultimo però che ha più garanzie di restare attivo.

Le rassicurazioni di Imma Vietri

“Con questa risoluzione chiediamo al Governo un impegno per rivedere i criteri della loro distribuzione salvaguardando la salute delle partorienti e dei neonati. Dalla parte delle famiglie sempre, soprattutto in quella fase meravigliosa nella quale una nuova vita viene al mondo”, conclude Vietri.

Il territorio resta in attesa di garanzie.