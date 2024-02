Provincia: il presidente Alfieri riceve gli operai della FOS di Battipaglia

Stamattina il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ha ricevuto a palazzo Sant’Agostino una delegazione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) della FOS di Battipaglia. L’azienda del gruppo Prysmian, che produce fibra ottica con elevati contenuti di qualità tecnologica (unica in Europa), è interessata ormai da mesi da un provvedimento di cassa integrazione. I sindacati Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil avevano chiesto questo incontro per rappresentare le proprie istanze.

Le parole del presidente Alfieri

“Sono oltre 300 i lavoratori in cassa integrazione – dichiara il presidente Alfieri – e con loro quindi almeno 300 famiglie vivono nell’incertezza di un futuro di vita compromesso. È in gioco anche il futuro del nostro territorio e del nostro Paese quando un’eccellenza italiana come la FOS di Battipaglia viene smantellata a vantaggio di fibra ottica proveniente da Cina, India e Corea, meno costosa ma di qualità molto inferiore“.