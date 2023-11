Protocollo ASL Salerno–Codere Italia per il contrasto del disturbo da gioco d’azzardo e delle dipendenze patologiche

Il protocollo recentemente firmato dalla Direzione Generale ASL Salerno e da Codere Italia, nell’ambito del piano di azione territoriale aziendale di contrasto del disturbo da gioco d’azzardo e delle dipendenze patologiche “PSR 2019-2020”, prende concretamente il via con la prima delle azioni previste: la formazione degli operatori delle sale bingo.

Ludopatia, al via i corsi

Si parte domani, con la prima giornata, che si terrà presso la sede di via Nizza 146 – sala conferenze, alle ore 10.00.

Questo il calendario delle lezioni:

-martedì 7.11.23 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-mercoledì 8.11.23 dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Nel corso di questi due incontri l’equipe multi-professionale dell’Asl Salerno fornirà al personale del settore una serie di informazioni sull’utilizzo inappropriato del gioco e sui potenziali rischi di sviluppare il DGA-Disturbo di Gioco di Azzardo.

Le azioni

Per quanto attiene alle azioni di prevenzione del Gioco Patologico e della emersione del sommerso, una postazione degli operatori del Dipartimento delle Dipendenze, UOC SerD 2, sarà presente nella sala Bingo sita in via Sichelmanno 41/43 – Salerno dalle ore 19.00 alle ore 22.00, nelle seguenti date:

17 novembre 23

22 dicembre 23

12 gennaio 24

Saranno fornite ai presenti informazioni utili e materiali informativi per la prevenzione delle diverse dipendenze. Tali materiali, comunque, resteranno sempre a disposizione del pubblico durante tutti gli orari di apertura della sala.