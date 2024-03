Promozione: l’Ebolitana impatta a Campagna e sciupa l’occasione di portarsi in vetta

L'Ebolitana non va oltre l'1 a 1 sul campo del Città di Campagna e sciupa la ghiottissima occasione di portarsi in vetta alla classifica ai danni dell'Atletico San Gregorio. Si tratta dell'ennesima stecca negli scontri diretti per i Biancazzurri, che avranno a disposizione tre giornate per centrare la promozione diretta in eccellenza.

Un assalto fallito

È una gara da botta e risposta quella tra Ebolitana e Città di Campagna. Gli ospiti hanno di che rammaricarsi soprattutto perché avevano sbloccato il match con Corsaro su calcio d'angolo per poi farsi raggiungere da una marcatura di D'Acunto, sempre in mischia.

Una Battipagliese irresistibile

Nella ventisettesima giornata del campionato di Promozione, girone D, la Battipagliese supera l'Atletico Faiano tra le mura amiche del “Provenza” di Macchia (frazione di Montecorvino Rovella) con il punteggio finale di 3 a 0.

Per le zebrette è il diciannovesimo risultato utile consecutivo in campionato. In campo è un monologo bianconero dall'inizio alla fine. Nonostante la buona volontà e alcune buone trame da gioco, l'Atletico Faiano dimostra tutti i suoi limiti dettati anche dalla classifica e lascia il passo ai bianconeri. Viscido, estremo difensore di casa, alla fine, sarà spettatore non pagante. Bianconeri subito avanti al 20' con Picaro: palla filtrante di Dalmiro Gaeto per l'attaccante bianconero che con uno scavetto trova il suo quinto centro stagionale. La Battipagliese non si ferma e al tramonto del primo tempo ha l'occasione per raddoppiare con Olmos ma il centrocampista argentino si fa murare da Zizzania al momento di concludere a rete. Ad inizio ripresa, a cavallo tra il 15' e il 19', la Battipagliese chiude i giochi: prima Manzo, su sponda di Picaro, e poi Natella, con un tap in sotto porta dopo un flipper in area di rigore. Nel finale altra occasione per Olmos ma è ancora Zizzania a dire di no in uscita bassa prima della grande festa a fine gara tra squadra e tifosi.

Risultati

San Gregorio-Palomonte 0-0

Battipagliese-Faiano 3-0

San Valentino-Centro Storico 0-0

Sant'Egidio-Junio Stabia 1-4

Temeraria-Pontecagnano 0-3

Agerola-Sanseverinese 3-1

Pagani-Victoria Marra 2-0

Campagna-Ebolitana 1-1

Classifica

San Gregorio 63

Ebolitana 62

Junior Stabia 61

Battipaglise 60

Città di Campagna 55

Agerola 49

Sanseverinese 43

Victoria Marra 40

Pagani 33

Temeraria 30

Centro Storico 26

Pontecagbano 25

Sant'Egidio 24

Faiano 23

Real Palomonte 8

San Valentino 5