Prima categoria: 17esima giornata Campionato Girone H, il focus

Nella diciassettesima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone H, l’Atletico Agropoli travolge a domicilio l’Olevanese per 1-4, grazie alle reti di Di Mauro Barone e Cataldo, con questi tre punti i ragazzi di mister Voza continuano l’inseguimento alla vetta della classifica. Nello scontro al vertice tra Campagna e Poseidon, le due squadre si equivalgono facendo prevalere l’equilibrio, termina 0-0 l’incontro con il Campagna che continua a mantenere la vetta tenendo a distanza le inseguitrici. Il Faraone torna alla vittoria battendo per 3-1 il Pro Sala in casa, mentre la Polisportiva Marina ottiene un buon punto sul campo del Macchia.

Infine l’Atletico Bellizzi super l’Atletico Pisciotta con un perentorio 3-1 e consolida il secondo posto in classifica.

Risultati

Olevanese – Atletico Agropoli Cilento 1-4

Atletico Bellizzi – Atletico Pisciotta 3-1

Macchia – Pol. Marina 1-

Campagna Calcio – Poseidon 0-0

Faraone – Pro Sala 3-1

Atletico Battipaglia – Real Bellizzi 1-0

Classifica

Campagna 42

Atletico Bellizzi 35

Atletico Agropoli Cilento 34

Poseidon 33

Real Bellizzi 30

Giffonese 21

Atletico Pisciotta 21

POL. Marina 19

Atletico Battipaglia 18

Faraone 18

Macchia 8

Pro Sala 5

Olevanese 4