Preview Serie D: ecco gli impegni di Gelbison e Santa Maria

Le Cilentane sono ancora in corsa per gli obiettivi stagionali. Tuttavia, a Vallo della Lucania e a Santa Maria il clima non è sereno e occorre trovare i tre punti per uscire da un periodo no, che perdurando potrebbe compromettere la stagione.

Mister Rogazzo in cerca della prima vittoria

Mister Rogazzo siede da 4 settimane sulla panchina di Santa Maria, ma sta ancora cercando la prima vittoria in campionato. Alle 14.30 di sabato al “Carrano” arriva la Paganese. Gli Azzurrostellati vivono un ottimo periodo, anche grazie ai nuovi innesti.

La settimana scorsa hanno vinto nettamente il derby contro l’Angri, mentre due settimane hanno ben figurato contro l’Altamura capolista. Nella giornata di oggi si è unito alla rosa Giuseppe Tedesco. Il bomber pugliese dovrebbe però partire dalla panchina, ma potrebbe dar vita a una staffetta con Gaeta, favorito per una maglia da titolare.

Un solo risultato per la Gelbison

La Gelbison ha cambiato allenatore, ha anche agito con forza sul mercato con il ritorno di Gagliardi. Tutto ciò, però, a ora non ha sortito effetti: sono ben tre le sconfitte messe in fila dai Rossoblù. Le ultime due sotto la giuda di Erra. Per restare in corsa playoff, sabato al “Vicino” di Gravina alle ore 14.30, i Rossoblù dovranno portare a casa il bottino pieno.

I Pugliesi sono in piena zona playout, ma a tenere in apprensione staff tecnico e tifosi della Gelbison, più che la caratura dell’avversaria, è la sterilità del reparto offensivo: si segna con molta difficoltà e il baricentro è troppo basso.

Proprio per ovviare a queste problematiche Erra ha intenzione di operare una variazione di modulo, che dovrebbe essere il 4-3-3. Gagliardi verrà con ogni probabilità lanciato nell’undici titolare, in sostituzione di Bubas. Infatti, l’argentino per ora sta rendendo molto al di sotto dei suoi standard.