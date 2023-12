Pranzo di Natale con gli anziani a Santa Marina: un’occasione di aggregazione e convivialità

Il 22 dicembre 2023 alle ore 13, il Comune di Santa Marina si prepara per il tradizionale “Pranzo di Natale con gli Anziani”, che si terrà presso il suggestivo Convento di San Francesco a Policastro Bussentino. Questo evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco, rappresenta un’importante occasione di aggregazione, convivialità e scambio di auguri tra i partecipanti.

Una consuetudine che si rinnova

Il sindaco Giovanni Fortunato ha sottolineato l’importanza di questa consuetudine, affermando che “una consuetudine attesa dagli anziani residenti nel Comune, che vuole essere anche occasione, per l’Amministrazione comunale e per la Pro Loco, per passare una giornata di convivialità e per scambiare gli auguri delle prossime festività natalizie.”

Questo evento non solo rappresenta un modo per ringraziare gli anziani per la loro esperienza e saggezza, ma costituisce anche un’opportunità per le nuove generazioni di trarre ispirazione da coloro che li hanno preceduti.

Dettagli dell’Evento

I partecipanti sono attesi per le 13 presso il Convento San Francesco a Policastro Bussentino, dove potranno godere di un delizioso pranzo natalizio, completo di panettone, immancabile sulla tavola festiva.

L’atmosfera sarà allietata da musica, canti, balli e l’ottimo vino locale, contribuendo a creare un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.