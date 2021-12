Al Cineteatro di Policastro Bussentino, arrivano i “Teppisti dei Sogni”

Dopo l’inizio scoppiettante con lo spettacolo del cabarettista Lello Musella di Made in Sud, Giovedì 16 l’appuntamento è con i Teppisti dei Sogni, a partire dalle ore 20.30.

“Un altro importante appuntamento al Cineteatro Tempio del Popolo– spiega il Sindaco Giovanni Fortunato.

L’Amministrazione comunale di Santa Marina, in collaborazione con la Pro-Loco Buxentum, ha deciso di dedicare questa serata in particolare agli over settanta, in occasione del Santo Natale, per trascorrere una serata all’insegna della musica anni 60/70, con i Teppisti dei Sogni, Lillo Pasquale e gli Artisti del Cilento.

Abbiamo anche pensato di concludere la serata con un omaggio ai nostri anziani, che rappresentano le nostre radici, donando loro un panettone, come augurio di un sereno e felice Natale. Invito tutta la cittadinanza a partecipare, l’ingresso è libero, non mancate”.

Obbligo di esibire il Green Pass come previsto dalla normativa vigente in tema di contenimento del COVID-19.