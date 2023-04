Ponte del Primo Maggio, Confesercenti: bene la Campania

Il Ponte del Primo Maggio promette di essere un weekend lungo di grande successo per il turismo a Napoli e in tutta la Campania. Secondo le stime dello studio di Confesercenti Campania, saranno circa 250mila i turisti che arriveranno in questa regione, con un fatturato che raggiungerà i 54 milioni di euro.

L’analisi di Confesercenti

Il presidente di Confesercenti Campania e Vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo, commenta: “Napoli e la Campania sono sempre di più centrali per il turismo italiano, e anche il Ponte del Primo Maggio conferma un trend straordinario che è partito già da dicembre scorso e che contiamo resterà tale, se non crescente, in vista delle vacanze estive.”

Oltre alle attrazioni paesaggistiche, culturali, artistiche, gastronomiche e storiche, per questo long week-end ci si aspetta anche migliaia di visitatori appassionati di calcio e sportivi in generale che affolleranno la città di Napoli domenica per partecipare ai possibili festeggiamenti per il terzo scudetto.

I numeri

Secondo Confesercenti Campania, ci sarà un riempimento dell’86% delle attività ricettive, tra le 2.000 attività alberghiere e le 9.500 extralberghiere, con una media di 60 euro a camera e un totale di introiti che supera i 29 milioni di euro. A questi ricavi si aggiungono quelli relativi all’indotto, ovvero alla spesa affrontata dai visitatori per la ristorazione, lo shopping e il commercio, per una cifra di oltre 24,3 milioni. In totale, dunque, sono 53,4 i milioni di euro di fatturato per questo lungo weekend.

Le raccomandazioni

Tanta curiosità anche per la festa scudetto del Napoli. Tuttavia, Confesercenti Campania raccomanda di acquistare prodotti ufficiali o certificati, in negozi o da ambulanti con le relative autorizzazioni, per i festeggiamenti previsti per il Napoli. “Da sempre siamo per la legalità e per la tutela delle nostre attività. Assistiamo ad una vera e propria corsa ad assicurarsi il gadget del Napoli tricolore e a code lunghissime per visitare i luoghi di culto del calcio tra i murales di Maradona, le coreografie del centro storico e gli altri omaggi agli attuali campioni”, afferma Confesercenti.