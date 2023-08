Pollica, il Sindaco Pisani risponde alle critiche: “Il nostro mare è cristallino, ma c’è da migliorare”

È un’estate calda e molto intensa quella che sta caratterizzando Pollica. Un’estate fatta anche di polemiche per via delle diverse segnalazioni legate al mare sporco lungo il litorale, alle quali l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco, Stefano Pisani, ha sempre controbattuto evidenziandone, invece, la qualità. Proprio il primo cittadino ha voluto rispondere, con forza, a tali critiche, soprattutto quelle lanciate da un giornalista del Corriere nei giorni scorsi in cui si affermava di una Pollica ormai priva della sua solita armonia.

“Il mare cristallino è rimasto, lo dicono i dati”

Sulla questione legata all’acqua inquinata, il Sindaco Pisani chiarisce: “Le bollicine sono un fenomeno naturale come ampiamente dimostrato dalle analisi di Arpa Campania e dai bagnanti che frequentano il nostro mare. Oggi depuriamo così bene le acque che in autunno (grazie ad un trattamento a raggi UV) le utilizzeremo per il porto, per innaffiare e per creare le docce sulla spiaggia pubblica di Acciaroli. Alle spiagge affollate abbiamo dato risposta nel nuovo PUC, ma ci vuole del tempo per mettere in pratica le soluzioni“.

“Le attività non mancano”

“Abbiamo 80 eventi in cartellone solo per agosto con il teatro nella piazza di Pollica. A breve avremo i grandi eventi culturali di settembre, ottobre e novembre perché a noi piace il fuori stagione. Abbiamo una straordinaria libreria, è riaperto il cinema all’aperto” continua il primo cittadino. “Insomma siamo imperfetti, forse tanto, abbiamo un mare (che è sempre cristallino) di cose da fare e su cui dobbiamo migliorare, ma volete sapere quale è la verità? L’armonia di Pollica non è un incantesimo o il ritorno al passato, è il risultato dell’impegno di tutti: residenti, villeggianti, amanti di questo luogo“.