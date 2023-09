Polla ospita il “Corso in Funzioni e tecniche di Polizia Giudiziaria” rivolto agli Agenti della Polizia Municipale

Il Centro Sociale don Bosco di Polla ha ospitato il “Corso in Funzioni e tecniche di polizia giudiziaria” della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania rivolto esclusivamente agli operatori di Polizia Locale e che ha ricevuto numerose adesione che hanno portato a Polla rappresentanze di numerosi Comuni tra cui Postiglione, Bellizzi, Roccapiemonte, Sant’Arsenio, Pertosa, Sala Consilina, Ricigliano. Il corso è stato fortemente voluto dall’assessore alla Polizia Locale di Polla, Vincenzo Giuliano, peraltro appartenente alla Polizia Municipale con il grado di Maresciallo.

“È il primo corso che si tiene a Polla – ha commentato l’assessore alla Polizia Locale di Polla Vincenzo Giuliano – e sono certo il primo di una lunga serie. Intendiamo essere punto di riferimento importante per la Scuola Regionale, un organismo ufficiale della Regione Campania giunto al 41° anno di attività, la più antica d’Italia: Polla con la sua posizione strategica è in grado di essere punto di riferimento per i Comuni del Vallo di Diano e più in generale per tutta la parte meridionale della Provincia di Salerno. La materia trattata, ovvero la Polizia Giudiziaria, è tra l’altro di strettissima attualità per gli operatori di Polizia, anche alla luce delle recenti novità legislative introdotte dalla cosiddetta Riforma Cartabia, che hanno rideterminato non solo numerosi aspetti procedurali del Codice ma hanno anche sostanzialmente modificato le perseguibilità di alcuni reati, oggi punibili solo su querela di parte e non più d’ufficio”.