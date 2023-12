Persano, avvistate tre lontre nell’Oasi WWF

Nell’Oasi WWF di Persano, nel comune di Serre, l’apparizione della lontra ha lasciato con gli occhi pieni di meraviglia quanti sono riusciti ad avvistarla. Le immagini, immortalate da Mario Pierro, hanno fatto il giro del web e sono state pubblicate anche dai canali ufficiali del WWF.

Lontre a Persano

“Immortalate tre lontre nell’Oasi WWF di Persano, in provincia di Salerno. Molto probabilmente si tratta di un adulto (forse la mamma) con due giovani, ormai quasi adulti, che sembrano attivi nel gioco” hanno fatto sapere dal WWF spiegando che si tratta dell’ennesima dimostrazione della presenza della lontra nell’Oasi di Persano, una presenza ormai consolidata che fa ben sperare per la crescita di questo nucleo.

“Le lontre sono rimaste in vista per parecchi minuti, tanto che Persano può essere considerata, senza alcun dubbio, come il miglior posto in Italia dove osservare la lontra allo stato selvatico” hanno aggiunto ancora dal WWF.