Paulo Sousa nuovo allenatore della Salernitana, oggi la prima seduta con la squadra

Stavolta è finita davvero. Le strade di Davide Nicola e la Salernitana si dividono ufficialmente. Fatale la sconfitta di Verona e una classifica che è diventata difficilissima per l’obiettivo salvezza. Al suo posto siederà sulla panchina Paulo Sousa. Il tecnico portoghese è già in città per dirigere il primo allenamento.

Paulo Sousa alla guida della Salernitana

Dopo un veloce passaggio a Roma, negli uffici del presidente granata, Danilo Iervolino, l’allenatore portoghese è arrivato a Salerno per condurre il primo allenamento dei granata al centro sportivo “Mary Rosy”.

Il Nicola bis non ha sortito gli effetti sperati e la società campana, visto gli ultimi risultati e l’aggravarsi della situazione in classifica, è corsa subito ai ripari. Per Paulo Sousa, pronto un contratto fino a fine stagione e un rinnovo automatico per altri due anni in caso di raggiungimento della salvezza.

L’identikit del nuovo allenatore granata

Ex centrocampista dai piedi buoni, Paulo Sousa, nella sua carriera da calciatore, ha vestito le maglie, tra le altre, di Juventus, Inter e Parma. Appesi gli scarpini al chiodo, si è subito cimentato nella nuova veste di allenatore, sedendo sulla panchina di club rinomati.

Da alcune squadre inglesi, alla parentesi con la Fiorentina, passando per il Basilea, dove ha vinto il campionato, alla nazionale della Polonia. La sua impronta di gioco è orientata verso un calcio offensivo e divertente con tanto spazio destinato alle verticalizzazioni e alla profondità.

La speranza dei tifosi della Salernitana è quella, però, di farsi capire il più fretta possibile. C’è una salvezza da raggiungere