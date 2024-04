Ospedale di Agropoli, Pesce e Coppola accusano: politica poco incisiva

La politica agropolese è stata poco incisiva sull’ospedale di Agropoli. Il Cilento è ancora penalizzato dalle previsioni del piano sanitario e per il presidio agropolese non ci sono state le giuste pressioni per implementare i servizi. Questo in sintesi il pensiero del consigliere comunale Raffaele Pesce e dell’ex sindaco Adamo Coppola.

L’attuale segretario di Forza Italia, ospite del programma di InfoCilento “Palazzo di città”, non ha risparmiato accuse al presidente della Provincia, Franco Alfieri.

