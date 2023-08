Orria conferirà la cittadinanza onoraria al Senatore Francesco Castiello

Il giorno 22 il comune di Orria dedicherà una giornata al suo più illustre cittadino, il pittore Paolo De Matteis. Nell’ambito dell’evento che si terrà a Piano Vetrale in Piazza Santa Sofia alle ore 19 sarà concessa la cittadinanza onoraria al senatore Francesco Castiello. Sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il progetto per la riqualificazione della casa natale di “Paoluccio della Madonnina”, di recente acquisita dal comune di Orria. Il celebre pittore cilentano sarà omaggiato con una mostra di opere originali, curata dal Nicola Capo.

La storia di Piano Vetrale al centro dell’evento

La storia e la cultura di Piano Vetrale saranno al centro dell’evento. Infatti, si risalirà ai tempi antichi del borgo, con la presentazione dell’opera omnia del professor Antonio Infante dal titolo “Storia civile e religiosa su Piano Vetrale”. Si tratta di un’imponente e significativo riferimento per chi volesse approfondire la storia del “Paese dei Murales”, il sunto di una vita dedicata a un certosino studio di Piano Vetrale e del Cilento tutto, sul quale Infante ha raccolto e spiegato documenti e tradizioni.

Gli ospiti

Per l’evento sono attesi importanti ospiti tra i quali: il Presidente della Provincia, Franco Alfieri; il consigliere regionale Corrado Matera, il presidente del parco Giuseppe Coccorullo, Il presidente della Comunità Montana Gelbison Cervati Carmine Laurito. Saranno ospiti anche i sindaci di diversi comuni del Cilento. Mentre, a fare gli onori di casa e i saluti istituzionali sarà il sindaco di Orria Agostino Astore.