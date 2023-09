Operazione antidroga a Capaccio Paestum, arrestato pusher: arriva il plauso di Noi Moderati alla Questura di Salerno e alla Polizia di Stato

Il segretario provinciale di Noi Moderati Salerno Luigi Cerruti e la dirigente provinciale e segreteria cittadina di Capaccio Paestum, Teresa Basile, vogliono fare un loro plauso alla Questura di Salerno e al tutto il corpo della Polizia di Stato, per l’importante operazione antidroga avvenuta il 25 settembre a Capaccio Paestum, che ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un pusher in possesso di 62 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 20 grammi e la somma di 8mila euro. Si complimentano con i poliziotti Cerruti e Basile – “perché è stata un operazione importante visto il grande quantitativo di droga trovato, per un solo spacciatore, noi di Noi Moderati da anni denunciamo il problema dello spaccio che ogni anno aumenta sempre di più, portando nel baratro giovani e intere famiglie.

“Solo con queste operazioni si possono sgominare bande di spaccio”

Il Governo seppur con non poche difficoltà ha aumentato i controlli così come era stato promesso dopo numerosissimi solleciti fatti pervenire anche dalla nostra parte politica, e sta iniziando ad inviare anche più uomini proprio per contrastare questi crimini, e noi chiediamo di non demordere e a continuare senza sosta con i controlli.

Solo con queste grandi operazioni e arresti si potrà cercare di sgominare bande di spaccio , attorno alla droga c’è un giro di malavita che mette in serio pericolo i nostri giovani .

Come Noi Moderati Salerno continueremo a chiedere anche attraverso i nostri referenti politici, in primis al nostro On. Pino Bicchielli, vice presidente alla camera di Noi Moderati e delegato in commissione difesa e antimafia, di non lasciarci soli e a investire sempre di più nella difesa e sicurezza dei nostri territori”.