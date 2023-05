Omignano, arrivano gli autovelox per la sicurezza stradale

A partire da domani 30 maggio 2023, i cittadini di Omignano e Salento avranno un nuovo strumento per vedersi garantita maggiore sicurezza su tre strade provinciali: Via Nazionale (SS18), Via Pedemontana (SP274) e Via Pagliarole (SP116/A).

Negli anni tante sono state le segnalazioni e le richieste ricevute da parte dei cittadini i quali lamentano un costante eccesso di velocità, nonché tanti sono gli incidenti verificatisi, soprattutto lungo la Pedemontana.

La decisione

Così, il Sindaco Raffaele Mondelli e il Sindaco di Salento Gabriele De Marco hanno deciso di intervenire, offrendo agli abitanti un servizio associato che vedrà la collaborazione della polizia municipale di entrambi i comuni.

I precedenti

Già qualche anno fa, l’amministrazione comunale di Omignano, aveva preso questa importante decisione. Risale, infatti, al 2019 la scelta di attivare l’autovelox proprio su queste stesse strade.

Guidare con prudenza

L’invito per i cittadini è quello di mantenere i limiti segnalati, al fine di evitare sanzioni pecuniarie e la decurtazione di punti sulla patente di guida. Prevista inoltre, in alcuni casi, anche la sospensione.