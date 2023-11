Nuovo punto vendita Maxistore Decò nel Cilento: Carmelo Infante continua ad investire sul territorio

Tutto per l’inaugurazione del nuovo punto vendita Maxistore Decò in programma il 24 novembre a Novi Velia in località Santojanni SS18 N°2. La nuova apertura segna un nuovo capitolo nell’imprenditoria cilentana di Carmelo Infante. In occasione dell’inaugurazione, c’è una festa di offerte e promozioni che renderanno l’esperienza di shopping indimenticabile.

Ecco le sorprese

Dal 27 al 30 novembre, i clienti potranno godere del cash back, ricevendo un buono spesa da 5€ con una spesa di 15€. Un incentivo che si protrae dal 1° al 4 dicembre. In occasione dell’inaugurazione, tutti i clienti con una spesa minima di 10€ potranno ricevere una shopper di benvenuto (sarà possibile riceverla anche il 25 novembre). Inoltre, sarà possibile godere di uno sconto immediato di 5€ per coloro che spenderanno almeno 10€. Inoltre, dal 24 al 26 novembre, uno sconto di 5€ sarà applicato su una spesa minima di 25€.

L’imprenditoria di Carmelo Infante nel Cilento

Carmelo Infante dedica un sentito ringraziamento agli affezionati clienti e a coloro che continuano a supportare l’impresa. Un plauso speciale va anche ai collaboratori, oltre 200 diretti e 50 partner affidatari di reparti come macelleria e pescheria, che contribuiscono al successo dell’azienda con dedizione e passione. Oltre ad essere un punto di riferimento commerciale, l’azienda di Infante dimostra un forte impegno sociale, evidenziato dalle numerose iniziative a favore della comunità cilentana.

Prezzi imbattibili e prodotti di qualità

Il Maxistore Decò è il luogo perfetto per soddisfare ogni esigenza di spesa, offrendo una vasta gamma di prodotti di alta qualità. Pescheria, macelleria, panetteria e tanto altro, il Decò si propone come un’esperienza di shopping completa, dove la qualità è sempre a portata di mano a prezzi imbattibili.