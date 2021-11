Agropoli: un anno per il Maxistore Decò

AGROPOLI. Primo compleanno per il bellissimo e innovativo Maxistore Decò in località Mattine.

Parole di soddisfazione da parte del titolare dell’InfanteGroup, l’imprenditore cilentano Carmelo Infante.

“Un grazie di cuore va a tutti i nostri amati clienti e a quelli che, ogni giorno, ci raggiungono. Voglio ringraziare tutti i collaboratori che, con dedizione e passione, lavorano con senso di responsabilità – prosegue Infante.

Nella nostra famiglia, ormai lavorano più di 200 collaboratori diretti e 50 appartenenti a partner affidatari di reparti di macelleria e pescheria. Mille grazie a voi, che ci onorate della vostra presenza, molto gradita.

La nostra azienda è molto presente nel sociale,amiamo il nostro Cilento, mettendo in campo tante iniziative. Scegliendo noi, scegli te stesso- conclude.

Il Maxistore

Il Decò, è pronto ad accoglierti con tante offerte speciali tutte da scoprire per soddisfare i tuoi gusti e le tue esigenze.

Con un grande reparto pescheria, macelleria, panetteria, prodotti di prima qualità, inoltre, all’interno dello store, potrai trovare un angolo dedicato tutto alla frutta, pasticceria “Zucchero e Cannella” per gustare un’ottima colazione e non solo. In più, una sala ristoro dove trascorrere un po’ di tempo in pieno relax.

Il “Maxistore Decò” ha anche un ampio parcheggio coperto e una ludoteca gratuita per i tuoi bambini.

Lasciati conquistare dalla qualità del Decò, prezzi imbattibili e qualità assoluta sempre a portata di mano!