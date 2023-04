Nuoto per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Capaccio Paestum

Gli alunni della scuola secondaria del plesso di Capaccio Scalo e Torre avranno l’opportunità di avvicinarsi al nuoto grazie ad un progetto reso possibile dalla collaborazione tra l’Istituzione scolastica e il Comune di Capaccio Paestum per l’utilizzo della piscina comunale “Poseidone”.

Benefici dell’attività in acqua

L’acqua, elemento che ha un effetto calmante e cancella eventuali stati di tensione e ansia, facilita il mantenimento dell’attenzione condivisa e congiunta, offre intense stimolazioni sensoriali, facilita la gestione degli aspetti emotivi e promuove l’integrazione sociale. Inoltre, quando viene conquistata l’autonomia di movimento in acqua, favorisce l’accrescimento dell’autostima.

Accoglienza della richiesta da parte del Comune

L’Ente ha accettato la richiesta dell’Istituto Comprensivo di Capaccio Paestum per la realizzazione del progetto di avvicinamento al nuoto per gli alunni della scuola secondaria del plesso di Capaccio Scalo e Torre. Il Comune ha ritenuto prioritario affiancare le Istituzioni scolastiche nella realizzazione dei progetti volti al buon andamento del servizio pubblico di Pubblica Istruzione in termini di potenziamento delle attività sportive.

Iniziativa che potrebbe coinvolgere altre scuole del territorio

La collaborazione tra l’Istituzione scolastica e il Comune di Capaccio Paestum per l’avvicinamento al nuoto per gli alunni della scuola secondaria del plesso di Capaccio Scalo e Torre è una bella iniziativa che potrebbe essere seguita da altre scuole del territorio.

Storia della piscina “Poseidone”

La piscina comunale “Poseidone” fu riaperta nel dicembre 2019 dopo essere rimasta chiusa per diversi mesi a causa di problemi sorti durante la gestione privata. Nel novembre 2017 venne revocato in anticipo il contratto della durata di 10 anni relativo alla gestione della piscina per presunte inadempienze e perdita di fiducia nel concessionario. Successivamente, il Consiglio di Stato si pronunciò a favore del Comune. Dopo la riapertura, l’impianto è gestito dalla Paistom.

Interventi per la manutenzione della piscina “Poseidone”

Dopo la riapertura, il sindaco Franco Alfieri ha disposto nuovi interventi per circa 300mila euro per la manutenzione della copertura, che vedeva la presenza di un impianto di aerazione che non consentiva alla condensa di essere aspirata verso l’esterno, e degli impianti nella parte esterna superiore della piscina.