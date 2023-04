Novanta migranti in arrivo a Salerno, quaranta sono minori soli

Arriveranno domani a Salerno i migranti soccorsi dalla Sos Mediterranée, che sabato pomeriggio ha raccolto 90 stranieri su un gommone ormai sgonfio destinato ad affondare. Tra i migranti, 40 erano minori e 9 donne. Tuttavia, le condizioni meteo marine sono pessime e la nave Ocean Viking è lontana dal porto assegnato, il che potrebbe aggravare le già precarie condizioni dei migranti. Questa mattina in Prefettura si terrà una riunione operativa per l’accoglienza.

Organizzazione dei soccorsi e accoglienza dei migranti

Si lavora intensamente per organizzare lo smistamento dei migranti e i servizi di soccorso sanitario. Ci sono due motivi principali per cui l’organizzazione degli aiuti risulta così delicata: innanzitutto, a bordo del gommone ci sono circa 40 minori non accompagnati, e inoltre molte delle persone soccorse sono stremate e in pessime condizioni di salute. Inoltre, la denuncia di Sos Mediterranée Italia ha evidenziato che molti dei migranti hanno subito bruciature dovute al carburante.

Composizione e nazionalità dei migranti salvati

Secondo le informazioni istituzionali provenienti da Salerno, i migranti soccorsi sono in gran parte di nazionalità senegalese, ganese ed egiziana. Questo è il terzo sbarco a Salerno dal governo Meloni, il secondo dall’inizio dell’anno.

Modello di accoglienza a Salerno

Salerno ha costruito negli anni un proprio modello di accoglienza per i migranti, con particolare attenzione ai minori non accompagnati che sono affidati direttamente ai servizi sociali del Comune e alle case accoglienza presenti sul territorio cittadino.