Sbarco migranti a Salerno, 80 minori hanno già trovato casa

Prendono il via a Salerno questa mattina le operazioni di sbarco di 248 migranti a bordo di una nave dell’organizzazione non governativa medici senza frontiere. Le attività sono in corso sul molo 3 gennaio.

Sbarco migranti: le operazioni

Garantito il supporto delle forze dell’ordine, della Polizia municipale e della Protezione civile. Il Settore politiche sociali, ha già trovato loro una “casa” prima.

Il Comune di Salerno ospiterà grazie alla propria rete di accoglienza circa 20 minori mentre i restanti 60 saranno accolti a Taranto, nelle varie realtà della rete ministeriale Sai.

La nota del comune

Il Comune, si legge in una nota, “è pronto a fare la sua parte confermando Salerno città solidale. Al tempo stesso s’invoca una diversa e più condivisa ripartizione degli sbarchi per non gravare sempre sugli stessi soggetti specialmente in questo periodo di allerta meteo che impegna uomini e mezzi in modo straordinario sul territorio”.

Resta “attiva e pronta”, tuttavia, per la gestione di eventuali emergenze, la struttura scolastica individuata dal Comune di Salerno per dare una prima accoglienza a chi sta per raggiungere “dopo un difficile e tormentoso viaggio, le nostre coste“, afferma l’amministrazione.