Non dava notizie da alcuni giorni, trovato senza vita un uomo a Sassano

Trovato senza vita un 70enne di Sassano. Non dava notizie di sè da alcuni giorni. I vicini non lo avevano notato uscire o entrare in casa. Per questo hanno lanciato l’allarme.

La scoperta

Questa mattina, l’amara scoperta nel centro storico di Sassano. L’uomo, un 70enne di origini straniere, è stato trovato priva di vita nella sua abitazione. A provocare il decesso, che sarebbe avvenuto da diversi giorni, probabilmente un malore.

Gli interventi

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina ed i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.