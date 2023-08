Nel Vallo di Diano torna “Tanager” lungo le rive del Tanagro: spettacoli, musica e percorsi tematici

Dal 24 agosto al 3 settembre 2023 torna Tanager, lungo le rive del Fiume Tanagro. Un itinerario tematico che esalta tutte le bellezze naturali e storico-culturali presenti nel territorio di riferimento e la sua promozione con varie attività (visite, tour, degustazioni e spettacoli), tra di loro ‘integrabili’ a beneficio della libertà di scelta dei visitatori. I luoghi corrispondono ai territori comunali degli enti promotori: i Comuni di Polla- capofila-, Aten Lucana, Auletta, Pertosa, Salvitelle e Sant’Arsenio con il sostegno della Regione Campania tramite il POC 2014-20. Il minimo comune denominatore è rappresentato dal patrimonio culturale e naturalistico proprio delle civiltà sviluppatesi lungo il fiume Tanagro. Anche quest’anno gli eventi live la faranno da padrone: un ricco calendario che attinge dalla scena folk, jazz e pop, del panorama musica italiano.

Gli appuntamenti

Si parte giovedì 24 Agosto a Salvitelle, in piazza San Sebastiano dalle 21.00 con Peppe Servillo & Solis string quartet in Carosonamente. Sabato 26 Agosto a Pertosa in piazza De Marco dalle 21.00 si esibiranno gli The Occasionals. Il giorno dopo, domenica 27 Agosto ad Atena Lucana in piazza V. Emanuele II ore 21.00 concerto di Daniele Sepe in Conosci Victor Jara. Dopo una breve pausa, giovedì 31 Agosto a Polla in piazza Monsignor Antonio Forte dalle 21.00 spettacolo per famiglie a cura della Compagnia dei Folli che metterà in scena Fuoco.

Venerdì 1 Settembre a Sant’Arsenio, in piazza Domenico Pica, dalle 21.00 ci saranno Mimmo Maglionico & Pietrarsa con ospite Giovanni Mauriello. Sabato 2 Settembre ad Auletta la serata inizierà alle 20.00 presso il Palazzo Monumentale Jesus / Parco a Ruderi con un Dj Set mentre alle 21.30, via Principe di Piemonte, in concerto banda adriatica ed elettro mascarimirì.

Il progetto

Si chiude domenica 3 Settembre a Polla sempre in piazza monsignor Antonio Forte dalle 21.00 con il concerto di Foja e 99 Posse. Tutte le date sono ad ingresso libero. Direzione Artistica: Gigi di LucaIl. Progetto “Un paese antico che guarda al futuro – Festival Internazionale del folclore e Rassegna musicale della zampogna e ciaramella”, XXXVII edizione, è un intervento co-finanziato dal POC Campania 2014/2020.