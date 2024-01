La sua carriera calcistica

L’esperienza con i granata

La storica promozione della Salernitana in serie A

La mostra in occasione del centenario dalla sua nascita

Oggi avrebbe festeggiato il 107° compleanno uno dei più illustri atleti nati nella città di Agropoli , indimenticabile attaccante della Salernitana negli anni ’40.Nato ilad, Vincenzo ha manifestato fin da giovane una fervente passione per il calcio e un innato talento da goleador. La Salernitana lo ha tesserato nella stagione 1941-1942 , ma solo tre anni dopo ha avuto l’opportunità di mettersi in luce, grazie a un prestito al Baratta Battipaglia (necessario per adempiere al servizio militare) e alla sospensione dei tornei a causa della guerra.Nel 1945 ritornerà in campo con i granata, mostrando subito le sue qualità: in quell’anno, infatti, fu il terzo cannoniere (con 14 reti) del Campionato regionale misto. Sono gli anni del dopo guerra, a Salerno stazionano ancora le truppe alleate ed anche agli inglesi non sfugge il suo talento. Qualcuno lo inviterà a seguirlo in Inghilterra per giocare nei più titolati club locali, ma le sirene della patria del calcio non lo attirano. Resterà alla Salernitana e sarà la sua consacrazione.Nel campionato 1945-1946, infatti, diventerà il miglior realizzatore del club nel torneo di Serie A-B Centro Sud con 7 realizzazioni. L’anno dopo sarà lui il grande trascinatore dei granata nella loro prima storica promozione in Serie A (1947-1948). In massima serie esordirà il 21 ottobre 1945, in Siena-Salernitana (2-1). Con i granata disputerà una stagione in Divisione Nazionale ed una in Serie A con 37 partite e 10 reti realizzate complessivamente nei due massimi campionati. Alla Salernitana resterà fino al 1948 (poi il passaggio all’Arsenal Taranto), ma il suo nome rimarrà per sempre legato a Salerno. Infatti Vincenzo Margiotta detiene ancora oggi il primato di reti segnate in partite ufficiali e non ufficiali con la maglia del club, 85.Nel gennaio di sei anni fa, Agropoli gli ha dedicato una mostra in occasione del centenario dalla nascita ; la tribuna ospiti dello stadio “Guariglia” è a lui intitolata. E’ morto il 9 marzo del 1996.