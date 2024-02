Micronido ad Agropoli, al via le iscrizioni e domani la posa della prima pietra del nuovo asilo | VIDEO

Al via le adesioni per la fruizione del nuovo servizio di micronido comunale per l’anno 2024 ad Agropoli. Sarà svolto a cura dell’Agropoli Cilento Servizi all’interno del plesso della scuola per l’infanzia del Primo Circolo didattico, con ingresso da Piazza della Repubblica.

Il servizio sarà assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Si aggiunge a quello già attivo presso la scuola “Mozzillo” sita in piazza Mediterraneo e gestito a cura del Piano di zona S/8, il quale a breve attiverà un ulteriore servizio simile presso l’oratorio Santa Maria delle Grazie.

Presto, però, ci saranno anche altre novità: è prevista per domani, infatti, la posa della prima dell’asilo nido che verrà realizzato in via del Piaggese, in località Moio, a pochi passi dal Palagreen e dal Pala “Impastato” ad Agropoli.