Metrò del Mare fermo al palo, FdI accusa: figuraccia della Regione

“Il Metró del Mare che collega le località turistiche del Cilento con Salerno e la Costiera Amalfitana – che sarebbe dovuto partire da fine giugno fino a settembre – non è ancora attivo perché le gare del bando sarebbero andate deserte. E quindi i turisti interessati ad utilizzare il mare per recarsi nelle località turistiche salernitane sono tuttora appiedati”. Lo denuncia l’avvocato Raffaele Marciano, responsabile enti locali del Cilento di Fratelli d’Italia.

Servizio fermo al palo, le polemiche

Il servizio non è ancora partito, dalla Regione avevano fatto sapere che una nuova gara d’appalto avrebbe permesso di salpare entro metà luglio, ma al momento non ci sono notizie e così è scoppiata la polemica.

“Dalla Regione Campania – che a maggio aveva annunciato in pompa magna la riattivazione del servizio – finora nessun avviso o giustificazione. Il presidente De Luca e l’assessore regionale al turismo Casucci dovrebbero scusarsi per questo enorme disagio provocato a migliaia e migliaia di turisti che pensavano di poter usufruire, come ogni anno, del Metró del Mare già tanto pubblicizzato. Che brutta figura” conclude Marciano.

La gara d’appalto per il Metrò del Mare avrebbe dovuto garantire il servizio per un triennio, ma così al momento non è stato.