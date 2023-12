Marina di Camerota, è Emme-Fest mania: navette da ogni angolo del Cilento

Il lungomare di Marina di Camerota si prepara ad accogliere la terza edizione di Emme-Fest, un evento che promette di regalare emozioni e divertimento ai giovani del Cilento. Domani, giovedì 28 dicembre 2023, a partire dalle ore 21.30, la località costiera si trasformerà in una cornice suggestiva per una notte indimenticabile.

L’evento

La kermesse, dedicata ai giovani che cercano svago e intrattenimento, propone una serie di novità che promettono di soddisfare ogni gusto musicale. Dalle performance dei dj alle esibizioni dei vocalist, il lungomare si animerà con una varietà di ritmi che accompagneranno i partecipanti in una grande discoteca sotto le stelle e in riva al mare. L’ingresso è gratuito.

Le navette

Per agevolare gli spostamenti dei partecipanti provenienti da ogni angolo del Cilento, l’organizzazione ha attivato un servizio navetta. Un numero dedicato, il 351 596 8670, fornisce tutte le informazioni necessarie per prenotare il proprio posto e godersi la festa in totale sicurezza.

Coloro che preferiscono raggiungere l’evento in auto possono usufruire delle aree parcheggio gratuite messe a disposizione. Un gesto che mira a rendere l’accesso all’Emme-Fest comodo e accessibile per tutti, senza preoccupazioni legate al parcheggio.

Emme-Fest si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per i giovani del Cilento desiderosi di trascorrere una serata all’insegna della musica e del divertimento. L’atmosfera magica del lungomare di Marina di Camerota sarà il palcoscenico perfetto per chi cerca un modo unico di salutare il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno.