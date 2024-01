Manca la corrente: a Serre scuole chiuse

Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha emesso un’ordinanza di chiusura della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado afferenti all’Istituto Comprensivo Serre – Castelcivita e site nel capoluogo. Le scuole rimarranno chiuse per il giorno martedì, 16 gennaio 2024 a causa dell’interruzione dell’energia elettrica nella zona.

Il provvedimento

“L’interruzione della corrente si è resa necessaria alla luce di alcuni necessari interventi di manutenzione alla rete di distribuzione che dovranno essere effettuati proprio il 16 gennaio, approssimativamente dalle ore 9:15 alle ore 16:15” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Considerato che la mancanza dell’energia elettrica, oltre a comportare il non funzionamento dell’impianto di illuminazione e disfunzioni all’impianto di telefonia, pregiudica anche li funzionamento dell’impianto di riscaldamento, così come la mensa scolastica e visto che i dipendenti non potranno garantire al preparazione del pranzo, l’amministrazione comunale, in accordo con la dirigente, ha ritenuto opportuno sospendere, per l’intera giornata, le attività scolastiche.

Resterà, invece, regolarmente aperto il plesso scolastico di Persano-Borgo San Lazzaro che ospita la Scuola dell’Infanzia.

Le attività scolastiche presso il capoluogo riprenderanno, regolarmente, mercoledì 17 gennaio.