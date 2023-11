Maltempo e disagi: problemi tra Eboli e Albanella. Danni anche alle aziende

Nelle scorse ore, una violenta ondata di maltempo ha colpito la piana di Eboli, causando danni significativi in diverse località. A Cornito, una torre della media – alta tensione elettrica è crollata, ma grazie all’intervento tempestivo di due squadre di tecnici, il grosso danno è stato prontamente riparato.

Danni a Santa Cecilia: panificio danneggiato e insegna sradicata

A Santa Cecilia, il maltempo ha provocato danni a un panificio, dove il vento ha sradicato l’insegna del negozio. Inoltre, i grossi contenitori decorativi con fiori sono stati scaraventati a terra, causando ulteriori disagi.

Statale 18: Insegna ‘piegata’ senza danni a persone o veicoli

Lungo la Statale 18, direzione Battipaglia, un’altra insegna si è ‘piegata’ in due, appoggiandosi al terreno. Fortunatamente, questa situazione non ha causato danni a persone o veicoli in transito.

Gravi danni agli impianti serricoli di San Nicola Varco

Particolarmente colpiti sono gli impianti serricoli di San Nicola Varco, con strutture divelte, plastica e ferri dispersi dal vento. Gli imprenditori del settore subiscono danni ingenti e nei prossimi giorni potrebbero sollecitare la richiesta dello stato di calamità naturale.

Nella zona periferica a ridosso del centro cittadino, una torre per l’energia eolica ha subito danni alle pale, deformate dal forte vento.

Problemi anche nel centro storico

Segnalazioni di allagamenti di lieve entità sono giunte dalle cantine del centro storico e di altri quartieri ebolitani, causati dalla violenta perturbazione atmosferica.

Albanella: crollati pali telefonici a San Chirico e proteste dei residenti

Anche ad Albanella, il temporale ha lasciato il segno con la caduta di alcuni pali della linea telefonica a San Chirico. I residenti protestano denunciando la scarsa manutenzione del territorio e chiedendo interventi immediati delle autorità competenti che hanno già effettuato un sopralluogo in zona.