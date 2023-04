“Verde Comune”: cittadini protagonisti della manutenzione del verde pubblico

È stato denominato “Verde Comune” il progetto proposto dall’amministrazione comunale di Albanella, retta dal sindaco Renato Iosca, che permetterà ai cittadini di collaborare in maniera attiva ed efficace al mantenimento del verde pubblico.

L’iniziativa

L’idea è nata dopo aver constato che nel tessuto urbano di Albanella sono presenti numerose aree di proprietà comunale, di piccola o modesta estensione, con destinazione urbanistica a verde pubblico; poiché alcune di queste aree versano in stato di incuria per l’impossibilità dall’amministrazione comunale di provvedere alla totalità degli interventi di manutenzione, riqualificazione e valorizzazione del verde urbano, vista anche la carenza di fondi di bilancio a disposizione per tale finalità, il sindaco e gli altri componenti della giunta comunale hanno deciso di dare la possibilità anche ai cittadini di contribuire al miglioramento e alla conservazione del verde pubblico.

Le finalità del progetto

Il progetto è destinato, quindi, a quanti hanno interesse, per il bene della collettività, a proporre interventi di valorizzazione coerenti con la destinazione urbanistica delle aree individuate garantendone, nel contempo, la libera fruizione da parte della cittadinanza.

Le aree coinvolte saranno quelle verdi di modeste e piccole dimensioni.

I privati che si proporranno potranno avviare un’attività di manutenzione delle aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune oppure potranno provvedere alla sistemazione di nuove aree da destinare a verde attraverso la manutenzione necessaria.

Le aree suscettibili di manutenzione non dovranno essere interessate da interventi già programmati dall’ente.

Chi può partecipare

I cittadini, liberi o associati, intenzionati ad aderire al progetto, a cui potranno rispondere anche gli operatori commerciali intenzionati ad abbellire gli spazi verdi vicino alle loro attività, potranno presentare le loro proposte presso la sede comunale tramite la consegna di un’apposita istanza di partecipazione su cui dovranno indicare l’area su cui interverranno, l’elenco delle persone coinvolte nell’intervento e il responsabile del rapporto di adozione.