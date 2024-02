Maltempo, dal Governo 9 milioni per il salernitano

“Il Governo Meloni conferma la sua attenzione verso la provincia di Salerno. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ha deliberato infatti lo stanziamento di altri 9 milioni di euro (esattamente 8.900.00 euro) come ulteriore finanziamento per l’avvio degli interventi urgenti da attuare a seguito dei danni provocati dal maltempo tra il 16 e il 23 gennaio 2023“. Lo dichiara, in una nota, la deputata salernitana di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

I finanziamenti

Questi fondi si aggiungono al primo stanziamento di 1.120.000 euro, che venne reso subito disponibile dopo le violenti perturbazioni.

I ringraziamenti

“Ringrazio il Governo – in particolare il Presidente Meloni e il Ministro Musumeci – per la sensibilità che, attraverso questo importante intervento finanziario, ha mostrato ancora una volta nei confronti del territorio salernitano. L’auspicio, ora, è che tali risorse vengano impiegate adeguatamente e tempestivamente per consentire la realizzazione di quegli interventi necessari per la messa in sicurezza di quelle aree fortemente colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi all’inizio dello scorso anno” conclude Vietri.