L’ufficio postale di San Rufo sarà chiuso per due mesi: ecco il motivo

L’ufficio postale del Comune di San Rufo rimarrà chiuso per circa due mesi. Una chiusura resasi necessaria per consentire gli importanti lavori di digitalizzazione che riguarderanno l’ufficio del piccolo centro del Vallo di Diano, primo tra i paesi del comprensorio, nel quale verrà attuato il progetto “POLIS” di Poste Italiane che tramite l’utilizzo anche dei fondi del Pnrr prevede due principali linee di intervento.

“Sportello Unico” e “Spazi per l’Italia” da attuare in oltre 690 mila comuni italiani

L’obiettivo del progetto “Polis” presentato a Roma alla presenza, tra gli altri, di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne.

E a San Rufo sarà aperto un moderno Ufficio Postale che grazie alla digitalizzazione permetterà all’utenza di poter usufruire di innumerevoli servizi nell’ambito della line dello “Sportello Unico”.

Le finalità

Per consentire i lavori, l’ufficio postale di via Temparella, sarà chiuso all’utenza per circa 60 giorni. I cittadini di San Rufo, potranno rivolgersi agli uffici di San Pietro al Tanagro ai quali sono state trasmesse tutte le dovute comunicazioni per consentire loro di poter usufruire di tutti i servizi.

Il commento

“Un po’ di pazienza, ha detto il sindaco Michele Marmo, ma tra circa 60 giorni, forse anche qualche giorno in meno se i lavori proseguono nel migliore dei modi, avremo a San Rufo uno degli uffici postali più all’avanguardia del territorio.

È probabile, il condizionale è d’obbligo, visti i numerosi servizi che espleterà, che l’apertura dell’ufficio postale possa essere quotidiana e non a giorni alterni. Ma per questo aspetto dobbiamo aspettare il termine dei lavori”.