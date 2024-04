Lions Club Capaccio Paestum, al via corsi di primo soccorso alla scuola alberghiera

Sono iniziati questa mattina presso la scuola alberghiera di Santa Venere i corsi di primo soccorso e di uso del defibrillatore organizzati dal Lions Club Capaccio Paestum.

Una iniziativa importante che ha permesso ad alunni, docenti e personale scolastico di apprendere le tecniche da mettere in campo per le manovre salvavita in caso di necessità.

Questo è solo il primo dei quattro appuntamenti, nel mese di aprile, in programma nelle scuole del Comune di Capaccio Paestum.

Ai nostri microfoni il presidente dei Lions il dottore Vincenzo Mallamaci e Rosario Castiello della Croce Rossa Italiana.