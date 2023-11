L’eurodeputato Valentino Grant incontra, da DFL-Lamura, gli imprenditori valdianesi grazie alla Fabbrica delle Idee

Grande successo per l’iniziativa organizzata da “La Fabbrica delle Idee”, ospitata nella sala meeting DFL – Lamura, a Sala Consilina e che ha visto grande protagonista l’eurodeputato Valentino Grant. Capitale di rischio, passaggio generazionale, rendicontazione della Sostenibilità sono stati i temi che hanno toccato le corde sensibili di una platea composta quasi esclusivamente da imprenditori valdianesi. “Per noi è motivo di orgoglio e soddisfazione. Comprendiamo l’esigenza di formazione ed informazione dei nostri capitani d’impresa, alle prese con sfide sempre più avvincenti ed impegnative” ha commentato Massimo Burzo, socio fondatore dell’associazione. “Molti credono che il tessuto produttivo di Piccole e Medie Imprese italiano sia un unicum in Europa ma non è così” ha da subito puntualizzato l’europarlamentare Grant “ma dei 25 milioni di imprese del Vecchio Continente, oltre il 95percento sono P.M.I., esattamente come da noi”. Le differenze sono altre.

Le dichiarazioni

“Le imprese europee credono nell’Europa” ha sostenuto Grant dal suo punto di vista privilegiato a Bruxelles “hanno ossia una maggiore capacità di cogliere le opportunità che l’Ente sovranazionale offre loro”. Eccessiva dipendenza dal credito bancario, cambio generazionale spesso affrontato male, mancanza di figure professionali in grado di realizzare progetti europei, inadeguatezza delle attuali Camere di Commercio. Sono questi i parallelismo fatti da Grant tra l’Italia ed i principali competitors europei (Francia e Germani in primis) che segnano il gap cui spesso assistiamo.

“Abbiamo bisogno di un cambiamento culturale” ha concluso Grant. “Possiamo farlo solo informando gli imprenditori su come sta cambiando il mondo. Su Sostenibilità ambientale e Digitalizzazione, ad esempio. Ed il modo migliore per farlo è organizzare incontri come questo che accorciano le distanza tra il mondo del business e l’Europa”.