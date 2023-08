Le piazzole di sosta della Cilentana trasformate in micro discariche. Richiesto un intervento duro e definitivo | VIDEO

Ancora rifiuti abbandonati lungo la Cilentana. Un problema che viene segnalato periodicamente e aumenta con l’arrivo della stagione estiva in concomitanza con i grandi esodi. Abbandonati a margine della carreggiata rifiuti di plastica e carta, gettati via da qualche automobilista. Non mancano grossi sacchi neri contenenti indifferenziata e resti di falci di erba e potatura, un elemento che lascia presagire che gli incivili non siano soltanto i turisti, ma anche, o forse soprattutto, residenti. Le piazzole di sosta vengono così trasformate in micro discariche, non certo un belvedere per le migliaia di persone che transitano in zona.

Quello che chiedono i cittadini è un intervento duro e definitivo per ovviare a questo disagio

Nonostante qualche opera di bonifica da parte dei comuni registrata in passato e l’intervento dell’Anas, il fenomeno persiste ancora.

“Speriamo che si possano prendere subito dei provvedimenti, affinché questi fenomeni non accadano più, soprattutto considerando che il Cilento, in estate, è visitato da tantissimi turisti che arrivano per visitare le bellezze naturalistiche e vengono, spesso, accolti da questo scempio non accettabile”, il commento di uno degli automobilisti.

Un problema che attanaglia il territorio da tempo

Quello dei rifiuti abbandonati lungo le più importanti arterie di collegamento è ormai un problema atavico e non riguarda soltanto la Cilentana ma anche altre strade del comprensorio, dalla statale 18 alla Bussentina, passando per le strade comunali a ridosso dei centri urbani.