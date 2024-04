Incidente stradale tra gli svincoli Agropoli Nord e Capaccio Paestum: grave centauro

Gravissimo incidente tra gli svincoli Agropoli Nord e Capaccio Paestum. A scontrarsi, un furgone che viaggiava in direzione Agropoli e uno scooter, di grossa cilindrata, che percorreva la strada in direzione opposto con a bordo un uomo. Nell’impatto si sono registrati due feriti. Uno con un femore rotto e l’altro con ferite alla testa.

La dinamica

Ad avere la peggio, il centauro, il mezzo è andato completamente distrutto. Il ferito, un uomo di Agropoli, è stato trasferito, in codice rosso, presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per fortuna non è in pericolo di vita.

Gli interventi

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, intervenuti con diverse pattuglie, i sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Agropoli. Potrebbe trattarsi di un impatto frontale tra il furgone e lo scooter, da comprendere se siano coinvolti altri mezzi.

Registrati disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.